中國氣球侵台？彰化芬園突發現「8簡體字」空飄 軍警介入

彰化芳園驚見繁體字氣球。讀者提供



國防部今天（1／22）表示，昨（21）日上午6點至今（22）日上午6點止，偵獲中共軍機2架次及軍艦5艘，持續在台海周邊活動，並偵獲空飄氣球來台，從北到南皆有空飄氣球通過台灣空域。沒想到，彰化縣芬園鄉今天就有發現一個可疑氣球，上面還寫簡體字「發揮智能，力謀發展」，軍警也介入調查。

此事發生在芬園鄉彰南路五段彎道，當時芬園鄉黃姓農會總幹事開車開到一半，突然撞到一顆紅色氣球，黃姓農會總幹事擔心行車安全，立即停車將其收下來，發現上面寫著8個簡體字，因此懷疑是中國大陸施放的空飄氣球，也立即通報警方。

彰化警分局說明，警方立即將此情況通報給相關軍事單位，並將全案交由軍方進行後續處理；彰化縣後備軍人指揮部及彰化縣憲兵隊認定該空飄氣球無危安情事，請拾得人自行處理。

