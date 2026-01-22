中國氣球擾台？「簡體字」氣球現蹤彰化芬園驚動軍憲警

〔記者湯世名／彰化報導〕中國氣球擾台？彰化縣芬園鄉農會總幹事黃翊愷今天(22日)開車行經彰南路五段時，突然有一個紅色巨型空飄汽球擋在車道上，他趕緊閃避所幸未撞擊釀禍，不過卻意外發現氣球綁著寫有簡體字的布條標語「發揮智能力謀發展」，懷疑是從中國空飄越過台灣海峽來到彰化芬園，消息傳出驚動軍憲警等單位前來勘查，初步認為並非擾台的高空氣球，交由黃翊愷帶回。

黃翊愷指出，他今天清晨天色微亮外出跑行程，開車行經彰南路五段彎道內側車道時，突然發現前方竟然有一個巨大的紅色物體飄在路中間，車輛快速靠近才看清是一個巨大的紅色汽球飄在半空中，嚇得他趕緊急轉方向盤往右側切出才閃過，車身猛烈晃動，險些翻車；若再慢個幾秒鐘鐵定撞上，屆時後果恐不堪設想。

黃翊愷為避免後方車輛撞上汽球或要閃避釀禍，立即把車停好後跑到內側車道上把汽球移往路邊，仔細一看還綁著寫有「發揮智能力謀發展」的簡體字，底部還印有「禁止烟火」簡體字，納悶廣告業者怎麼會用簡體字，猜測會不會是從中國空飄來台，在飛越彰化芬園時卡在彰南路中央分隔島上。

中國氣球飛抵台灣的消息傳出，包括彰化憲兵隊、軍方後備單位及彰化警分局等單位都來到芬園查看，勘查是否從中國飛抵台灣；據軍方與警方私下表示，這個紅色氣球與擾台的白色氣球不同，不排除從回收場，順著風勢及地形條件情況下飛過來的，因此不予收回；警方並拍照存證，讓黃翊愷帶回。

簡體字氣球現蹤彰化芬園，被認為是從中國空飄來台。(記者湯世名攝)

簡體字氣球現蹤芬園，地方傳出是從中國空飄來台，軍憲警單位都派員勘查。(記者湯世名攝)

簡體字氣球現蹤芬園，地方傳出是從中國空飄來台，驚動軍憲警派員勘查。(記者湯世名攝)

