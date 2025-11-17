中國氣瘋！高市早苗談「台灣有事」挺台 獨派送「這禮物」表謝意

即時中心／潘柏廷報導

日本首相高市早苗近日在國會詢答談「台灣有事」時，認為日本可能構成存亡危機事態，就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊；此話一出，立即引發中國極度不滿，兩國也持續緊張。對此，台聯黨、台北市李登輝之友會、台灣國、福和會、西門台獨旗隊等團體今（17）日下午在日本台灣交流協會前召開記者會，便是對高市早苗表達感謝，並要送給對方鳳梨酥，希望高市早苗吃鳳梨酥，能讓日本「旺旺來」。

台聯黨主席周倪安表示，中國放任外交官發表「斬首」等偏激言論，可見目前東亞和平最大的威脅，就是源自中國對外輸出共產主義與中華霸權。

周倪安說，面對中國的無理挑釁，台灣國內親中國政黨，國民黨主席鄭麗文不但與中國沆瀣一氣，甚至表態將台灣視為中國的一部分；另，在總統任內不計代價的出賣台灣的馬英九，近日的表態，更是在侵略台灣跟保護台灣的兩者之間，選擇批評保護台灣的盟友，站在意圖侵略台灣的獨裁侵略者那一邊，對於這種認賊作父的言論，台聯黨則強烈表示譴責。

台聯黨主席周倪安。（圖／民視新聞）

台聯黨秘書長王銘源提到，行使武裝自衛權，是正常國家保衛主權、捍衛區域和平的權力；現在高市早苗不畏中國打壓，表達捍衛區域和平的決心，可說是踏出讓日本國家正常化的關鍵一步，相當值得台灣人肯定。此外，現在台日已經在海巡署與海上保安廳的層級上，進行海上安全的操演交流。期待未來政府能推動兩國軍隊共同演訓，反擊中國威脅，捍衛東亞局勢。

「台灣國」理事長陳峻涵。（圖／民視新聞）

「台灣國」理事長陳峻涵則指出，台灣與日本之間雖曾歷經愛恨情仇，但不可否認，50年的統治使台灣在制度、教育、法治、現代化等層面，早已與中國形成天壤之別。如今，由於中國極權主義全球擴張的緣故，台日之間更發展出超越外交形式的深厚情誼，價值觀緊密連結，從歷史的交會到如今的命運共同，台日的情誼不是紅藍政客可以抹滅，更不是極端勢力能夠撼動。



同時，陳峻涵更喊話，高市早苗因堅定力挺台灣竟遭中共打壓，差遣統派小丑們叫囂狂吠，令人感到憤慨與不捨，為此「台灣國」要大聲宣告：「面對威權的壓迫，我們與高市首相站在在一起，我們都是高市早苗！」。

獨派團體力挺高市早苗。（圖／民視新聞）

本次獨派團體準備將台灣名產鳳梨酥送給高市早苗，周倪安強調，希望高市早苗吃鳳梨酥，能讓日本「旺旺來」；另外也將感謝信送交給高市早苗。

