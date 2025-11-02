中國水庫「放生大量野貓」逼跳水溺斃！警方回應網傻眼

國際中心／李明融報導

近年來，類似「迷信式放生」事件在中國頻傳，有民眾為祈福放生魚，但因為外來物種被罰萬元；還有民眾放生水、米、面、油等糧食物品引發討論，中國近日爆出大量放生動物事件，且這次放生的竟是貓咪，有民眾在廣東省清遠市水庫區山坡地發現有一群人將大量的貓隻往水庫裡驅趕，慘忍過程全被拍下，有貓咪掙脫立刻逃入後方山林，但還是有許多貓咪不慎墜入水中最終溺斃，有民眾向當地警方報警，警方竟回應「要怎樣說違法？」，讓許多人相當傻眼。

大量捕獲而來的貓咪遭放生水庫邊，四處逃竄。（圖／翻攝自微博）據中國《搜狐千里眼》報導，目擊者在1日發布影片揭露，一群人開車載著大量捕獲而來的野貓到迎咀水庫，接著將貓咪帶到山坡地的水邊進行「放生」動作，貓咪們出籠後立刻四處逃竄，有貓咪在慌亂之中跌進水裡，不幸溺斃，也有貓咪往山林方向逃跑。網友紛紛表示：放生貓會破壞生態，跳入水庫中的貓一旦死亡也會污染水源，這是「偽善」放生。

放生者在社群平台上發布多條放生貓的影片，只見貓咪長時間在水裡已經奄奄一息。（圖／翻攝自微博）

中國有媒體報導指出，有社群帳號於11月1日發布多條放生貓的影片，背景便是清城區迎咀水庫，當時拍攝者還表示「11月1日兩車貓已經到達山（上）準備卸貨」，影片中有2輛大卡車裝滿了貓籠，工作人員正一籠一籠往下搬，該帳號上傳多支放生貓的影片，可能因違反社群規範或是被作者刪除；事實上，2023年底迎咀水庫水源保護區曾發現大量病死貓，就是因為有人惡意放生，儘管沒在水裡溺斃的貓逃進山林，也只能靠喝水維生最終活活餓死，工作人員檢查發現，許多貓都攜帶貓瘟病毒。如果下雨，不少攜帶病毒的貓屍體會被沖到水庫，造成污染，然而這次又有大量貓咪放生的事件，民眾不僅擔心貓咪的安危，也擔心水源遭到汙染，然而這次再發生放生事件，對此，龍塘派出所民警回應稱，接到報警後已前往現場查看，並通知政府相關部門前往處理，被問到這種偽善放生行為是否違法？警方則說：「你放生這個...要怎麼說人家違法呢？」。

