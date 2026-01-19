中國水景之最 九寨溝歸來不看水

九寨溝被譽為「水景之王」，這裡四季皆美，春天嫩芽點綠，瀑流輕快；夏日湖水如鏡，綠蔭環抱；秋來紅葉鋪山，彩林層疊；冬至白雪覆谷，冰瀑如玉，是被列名世界遺產的童話之境。

▲九寨溝以翠海、疊瀑、彩林、雪峰、藏情五大特色聞名國際。（圖/鳳凰旅遊）

九寨溝的美，值得反覆細看。二次進溝＋環保包車，才能把藏在湖畔與林間的驚喜盡收眼底，打造真正高品質九寨體驗。九寨溝被譽為「人間仙境」，園區面積廣大，主要景點沿著Y字型動線分布，全程遊覽路線單趟就超過50公里。一般團體多採「單次進溝、共乘環保車」方式，實際能在園區內活動時間約為5～6小時，但想要真正的「看好、看滿、看不趕」，最佳的體驗方式便是二次進溝。二次進溝「時間加倍、節奏更從容」，等於將參觀時間分散至兩天，總停留時間可拉長至10小時以上。第一天可重點走訪經典必拍景點則渣窪溝、日則溝，第二次則走樹正溝， 40多個海子慢慢走慢慢拍，真正做到慢遊九寨。

想要逛的舒心，專屬環保包車更不能少，可以大幅節省等車時間，提升遊覽效率，九寨溝「環保包車」服務，每人成本價差約NT$2,000元，但帶來的效益遠超價格差距。一般非包車團需與其他團體或散客併車，旺季時常遇到分批上車、排隊候車、車滿需等待下一班的情況，單次等車就可能耗費20～40分鐘。使用包車後，不需與陌生團體共乘，大幅減少排隊與等待時間，將寶貴時間真正留給拍照與欣賞風景。

▲黃龍的鈣化池，層層鋪展、美若人間仙境。（圖/鳳凰旅遊）

從九寨溝經典的藍綠水色出發，再延伸至黃龍的瑤池幻景、神仙池的靜謐清澈、牟尼溝的奔放瀑布，水在不同高度與地形中，展現出截然不同的性格與層次。黃龍風景區宛如一條蜿蜒山間的金色玉帶，被譽為「人間瑤池」。大小不一的鈣化池如梯田般層層鋪展，藍、綠、金交錯的色澤在陽光下流動，靜中帶動，彷彿大地親手雕琢的藝術品，讓人不自覺放慢腳步。

▲神仙池的名氣，直追九寨溝和黃龍兩大風景區。（圖/鳳凰旅遊）

神仙池融合九寨溝的瑰麗與黃龍的奇幻，是少數能同時欣賞高山湖泊與鈣化池的景區，湖水清澈如鏡，氣氛空靈靜謐。牟尼溝則以高山湖泊與鈣化池瀑布聞名，其中，扎嘎瀑布層層跌落、白浪翻湧，聲勢在山谷間迴盪，十足震撼人心。

九寨溝旅遊最大的疲勞來源，不是走路，而是長時間拉車換飯店，九寨康萊德飯店位於九寨溝核心區域，距離九寨溝入口車程約20～30分鐘，連住四晚可累積節省超過6～8小時車程，完美銜接二次進九寨溝，作息與進溝時間最漂亮。這些多出來的時間，可以用來多拍一個湖泊、多走一段棧道、多睡一小時補體力，旅遊節奏自然變得從容，把交通時間換成旅遊品質，這正是高端行程最大的差異。

▲手繪唐卡，體驗藏族傳統藝術。（圖/鳳凰旅遊）

九寨溝位於安多藏族地區，藏羌文化底蘊深厚。午後的藏式茶香，伴隨手作唐卡的細膩筆觸，讓人慢慢讀懂色彩與信仰；夜晚欣賞《九寨千古情》，歷史、傳說與情感在歌舞中流轉，令人沉浸其中。

▲千年智慧與當代設計交匯，在都江堰市共譜時空美學。（圖/鳳凰旅遊）

旅程中，也能與歷史相遇。數千年前建成、至今仍滋養沃野的都江堰水利工程，展現古人順應自然的智慧；而鍾書閣以鏡面天花與高聳書牆構築出魔幻空間，讓古老文明與當代設計在此交匯。

▲全世界僅存的大熊貓中，多數生活在四川省。（圖/鳳凰旅遊）

四川同時是大熊貓的故鄉。大熊貓棲息地中，黑白身影在竹林間嬉戲翻滾，純真而療癒。九寨溝、黃龍、都江堰與熊貓棲息地，四大世界遺產在此串聯，自然、生態與人文彼此呼應，構成一幅完整而深刻的川蜀風景。

▲傳承百年川味精髓，「南亭薈月」以三椒五味重塑東方盛宴。（圖/鳳凰旅遊）

天府之國的魅力，也延續在餐桌之上。成都米其林指南入選餐廳「南亭薈月」，承襲百年南堂技藝，以紅、青、藤三椒重塑川菜美學，讓花椒不只辛香，更顯優雅層次。再加上在地川菜、藏式風味與石鍋雞料理，一餐一飲，都是對巴蜀風土的深情回應。

追求深度的九寨之旅，選擇熟悉季節與路線規劃的團隊格外重要。鳳凰旅遊累積豐富的專業經驗，自2012年首屆參賽以來，共榮獲44座國際金旅獎與10座品保優旅選肯定，不僅是品保協會認證的優質旅行社，也是台灣首家上市的旅遊品牌。其金鳳凰系列的九寨溝行程，秉持「節奏舒適、景點精準」的初衷，捨棄走馬看花，在對的時間、以更從容的玩法，帶領旅人走進世界級的山水美景，體驗最動人的川蜀風采。