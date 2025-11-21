中國水產禁令衝擊有限 日本已開拓新市場

干貝。(Canva)

中國因日本首相高市早苗在國會提及「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」而加大施壓，再度暫停受理日本水產品進口手續。





然而，日本水產業界對此反應相對冷靜，衝擊遠低於2023年全面禁令時的情況。業者指出，經歷兩年禁輸期後，多數企業已深刻意識到「中國風險」，並積極開拓美國、歐盟及日本國內市場，分散依賴度，因此本次衝擊有限。





《日本經濟新聞》報導，北海道噴火灣本季首批干貝拍賣價比去年同期高出八成。雖然氣候因素減少供給，但學界認為價格走強也反映業者對中國市場的原先期待，如今卻因新禁令再度受挫。專家濱田武士提醒，日本必須從糧食安全角度出發，將水產品培育為更強健的內需產業。

北海道多家業者也坦言，本次禁令固然遺憾，但已不至於造成嚴重打擊。別海町一間加工公司負責人表示，過去兩年已建立美國、歐盟與全球多處銷售管道，「各通路都已逐漸穩定，因此衝擊比預期小」。





此外，許多干貝產地也引進自動剝殼設備，降低過去對中國加工體系的依賴。由於中國要求出口方必須完成養殖、加工設施註冊，目前日本近700件申請中僅3家獲准，因此本次出口停止其實不會造成如當年的大量滯銷。





高市早苗因強調中國若以武力封鎖台灣將威脅日本國安，引來中方連續制裁。儘管部分日本網友擔憂制裁加碼，但更多人表示支持，認為「面對不講理的手段，日本更應堅定」。前自民黨議員杉田水脈也呼籲國人支持高市，不要向中國壓力低頭。