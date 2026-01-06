中國汙染物隨「強烈冷氣團」來了 高敏感族群避免長時間戶外活動！

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，環境部預估中國山東至上海一帶的霾害等境外汙染物，會隨著大陸冷氣團於今（6）日起影響台灣，全台空氣空氣品質多為橘色提醒等級，預估8日起中部以北地區空氣品質可望改善，南部地區位於下風處仍需留意污染物累積，呼籲民眾留意空氣品質變化。台中市環保局也提醒，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免午後在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。

台中市環保局也提醒，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免午後在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。（示意圖／盧逸峰攝）

環境部指出，即日起境外污染物將伴隨強烈大陸冷氣團移入影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達40至60微克／立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級；預計8日起境外影響趨緩，中部以北地區空氣品質逐漸改善至普通等級，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。

環境部也說，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊了解最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。

