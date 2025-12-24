中國江西幼兒園園長載童失控墜池！8人罹難

▲中國江西彭澤縣定山鎮，昨（23）日發生一起重大車禍，一位幼兒園49歲羅姓女園長下午開車送幼童回家時，不慎失控衝入路旁池塘，導致包括女園長在內車上8人全數死亡。（示意圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國江西彭澤縣定山鎮，昨（23）日發生一起重大車禍，一位幼兒園49歲羅姓女園長下午開車送幼童回家時，不慎失控衝入路旁池塘，導致包括女園長在內車上8人全數死亡。目前傳出女園長所開的並非正規校車，而是她個人的私家車，違反了相關規定，且該處池塘邊也沒有警示標誌，僅用鐵絲捆木桿充當護欄，存在安全隱患。警方正在深入調查，要釐清事故中是否存在其他人為疏失。

綜合中國媒體報導，這起致命車禍發生在23日下午4點多，羅姓女園長駕車失控衝入池塘，造成車上8人全數死亡。羅姓女園長將個人的7人座SUV當作校車使用，據了解，車上另7人全是學童，但死者詳細身分仍待警方調查確認。

據悉，出事幼兒園其實有兩輛正規的19人座校車，但是為何羅姓女園長要違規駕私家車接送學童，仍待調查。有其他幼兒園相關人士推測，可能是校車坐不下，也有人猜測女園長可能是便宜行事。無論如何，車上載有8人已屬超載，且也不符合幼兒園規定

另一方面，事故路段是一處下坡路，池塘邊沒有警示標誌，僅用鐵絲捆木桿充當護欄，道路安全長期存在隱患。且村民報警後的第一時間，缺乏專業破窗工具導致救援延誤，最終車上乘客被打撈上岸後已全數身亡。

目前羅姓女園長的丈夫已在配合警方調查，將釐清幼兒園的事故相關責任。中國網友紛紛在報導底下留言表示，「唉，這麼多家庭怎麼過啊」、「事故敲響警鐘，需重視鄉村出行安全」、「江西的路很多水池就在馬路邊，一點緩衝都沒有，出事是必然」。

