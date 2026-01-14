中國汽車出口2025年增21% 內需持續疲弱、海外市場成主要支撐

中國汽車產業協會今天(14日)表示，受電動車出口成長帶動，中國汽車出口在2025年增加21%，在國內需求持續降溫之際，海外出口成為主要動能。

中國汽車工業協會(China Association of Automobile Manufacturers)指出，隨著中國車廠進一步拓展海外市場，包括電動車(EV)與插電式油電混合車在的新能源車出口量，較前一年增加2倍至260萬輛。

整體而言，中國汽車出口量突破700萬輛，與去年同期相較增加21%。

在國內需求轉弱，車廠因應日益激烈的價格戰之際，2026年的中國汽車出口預料仍將持續成長。

該協會表示，中國客車在國內的銷售輛在去年12月進一步放緩，銷量與去年同期相較下降18%，延續11月近7%的跌幅。

根據德意志銀行(Deutsche Bank)，2026年的中國客車出口總量預計年增13%。德意志銀行經濟學家在最新報告中指出，海外市場不僅成長速度較快，也為中國車廠帶來相對較高的獲利能力。

在此之前，中國與歐盟(EU)表示，雙方已就中國製電動車出口至歐盟的最低售價設定達重一致。分析人士認為，這項進展可能進一步推升中國電動車對歐出口。

與此同時，中國作為全球最大客車市場，國內需求仍顯疲弱。

比亞迪在2025年超越特斯拉(Tesla)，成為全球最大電動車製造商。不過，比亞迪12月公布的各類車型交付量僅42萬398輛，較去年下降18%，反映國內需求疲軟及競爭加劇的壓力。

分析人士指出，中國官方推出的舊換新補貼政策一度帶動國內需求，鼓勵消費者轉向電動車，但在過去幾個月，部分地方政府暫停或縮減補貼，使需求再度降溫。

瑞銀(UBS)中國汽車研究主管鞏旻(Paul Gong)表示，中國國內客車銷售量在2026年可能進一步下滑。

標普分析師則指出，中國今年對新客車的補貼制度由固定金額，轉為依車價分級，對低價車款銷售形成額外壓力。

標普在近期報告中指出，中國逾半數新乘用車銷售，來自售價低於15萬元人民幣(約21,510美元)的車款。

分析師寫道，為確保銷量，車廠可能必須透過提升產品配備，或自行吸收補貼成本來刺激消費者。