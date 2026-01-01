中國汽車品牌搶占英國市場 2025占新車銷售1/10
（中央社台北1日電）英國「衛報」（The Guardian）報導，中國品牌汽車去年大舉搶占英國市場，預料新車銷量將突破20萬輛大關，占英國去年新車銷售的1/10；西班牙和挪威去年新車銷售也有1/10來自中國品牌。
這篇2025年12月31日的報導引述追蹤歐洲電動車市場的分析師施密特（Matthias Schmidt）表示，以上汽旗下品牌名爵（MG）、比亞迪和奇瑞為首的中國汽車製造商，去年在英國新車銷量預料突破20萬輛大關，這意味這些品牌很有可能擁有10%的市占率。
報導說，由於中國政府近年在政策方面的大力支持、對鋰離子電池供應鏈的高度控制以及更低廉的勞動成本，中國在全球電動車產業中占據絕對領先地位。
中國汽車品牌的急速銷售成長讓歐盟國家、尤其是德國和法國感到憂慮，擔心若自身汽車產業萎縮，將導致失去數百萬個汽車產業工作機會。
受惠於慷慨的購車補貼，挪威在電動車普及率方面領先全球；但在西班牙和英國，市面上銷售的中國汽車大多是油電混合車。
諮詢公司「中國汽車洞察」（Sino Auto Insights）創辦人涂樂表示：「中國企業正在歐盟逐個攻克當地市場，因為有些國家支持引入中國汽車，有些地區則反對」。
英國和挪威都沒有如同歐盟那般向中國進口商品徵收關稅，這讓中國電動車在這兩個國家的銷售暢通無阻。
英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）的數據顯示，2025年前11個月，中國汽車品牌在英國的銷量為18.78萬輛，占英國汽車總銷量187萬輛的10%，是2024年同期銷量的兩倍。
施密特指出，英國對中國汽車品牌來說是個極具吸引力的目標市場，因為英國是一個龐大市場，而英國國內並沒有屬於自身的大眾市場領導品牌。
施密特認為，「由於英國消費者沒有真正意義上的本土大眾品牌可供選擇，他們根本無法再參與所謂的『愛國消費』」。
施密特提到，「在德國和法國，兩國新車市場的近半市占率實際上都掌握在本土品牌手中。而在中國，我們現在也看到本土品牌佔據了2/3的市占率」。
在英國市場銷量下滑的似乎是日本汽車品牌。儘管日產和豐田在英國設有工廠，但這並未阻止兩家日企過去一年各自損失近1%的市場占有率。本田和鈴木的銷量也有所下降，三菱則已徹底退出英國市場。
歐盟去年對中國電動車徵收17%至38%的關稅，藉此創造公平的競爭環境，但這些關稅僅適用於電動車，這為中國汽車品牌透過較低價銷售油電混合車搶占市場占有率，留下了很大的後門。
施密特分析，截至2025年第3季，進入西歐市場的中國品牌車型中，純電動車的比例不到40%。這代表歐盟的關稅設計，讓中國製造商得以繼續以低價擊敗歐洲競爭對手。（編輯：周慧盈/邱國強）1150101
