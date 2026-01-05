中國汽車大舉銷往委內瑞拉 2025年1至11月年增130%

（中央社台北5日電）中國除了是委內瑞拉石油最大買主，也大舉向委國出口汽車。中國乘聯分會秘書長崔東樹4日表示，2025年1至11月，中國對委內瑞拉共出口1萬7099輛汽車，年增率高達130%。其中，客車出口1萬201輛，年增率更達166%；貨車出口6481輛，增速也有99%。

第一財經報導，中國商務部官網先前引用委內瑞拉「銀行與商業報」2024年10月報導，指車界人士預測，委國2024年新車市場總銷量可達1.7萬至1.8萬輛，2025年一可望攀升至3萬輛，年增70%。

相形之下，中國汽車2025年1至11月銷往委內瑞拉的數量，年增率遠高於委國車界人士的預測。

此外，中國江淮汽車2024年在委內瑞拉新車市場的市占率已達約27%，其中主要是皮卡和貨車。且江淮在委國銷售的車輛中，95%在當地組裝，每月產量約500輛。

乘聯分會數據顯示，2025年1至11月，中國汽車出口總量前10名的國家中，墨西哥以57萬3453輛居首，年增48%；巴西28萬5122輛位居第4，年增率31%，都高於26%的平均增幅。（編輯：邱國強/朱建陵）1150105