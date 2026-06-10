中國汽車業內捲 比亞迪仍稱5年內實現全球規模第一

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（中央社記者呂佳蓉台北10日電）中國汽車行業內捲，然而比亞迪創辦人王傳福在9日的股東會上稱，比亞迪有望在未來5年內實現全球規模第一。

據新京報等媒體報導，王傳福9日在深圳比亞迪總部舉行的股東會上說，今年第一季，新能源汽車行業承受巨大壓力，主因之一是年初購置稅政策的退坡（意指於新能源車購置補助或稅收減免逐步減少甚至取消）。

從從今年1月1日起，中國新能源汽車免徵購置稅政策正式結束，改為減半徵收，衝擊比亞迪銷量。

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不過，王傳福強調，「最壞的時刻已過去」。今年3月，比亞迪發布二代刀片電池與閃充技術，成為扭轉局勢的關鍵點。兩項技術直指電動化上半場最核心的痛點，即補能焦慮，訂單量也隨之大幅增長。

王傳福同時坦承，目前第二代刀片電池產能有缺口，正處於逐月爬坡階段，每月產能增量可達2萬至3萬套，公司正在「夜以繼日」應對挑戰。今年比亞迪的銷量將取決於電池的產量，將聚焦電池事業部、配置資源，把刀片電池的產能充分挖掘出來。

王傳福強調，明後年還將有新技術持續推出，「國內國外雙輪驅動，我相信2030年比亞迪在規模上能夠做到真正的全球第一」。

路透社報導指出，過去一年，面對中國汽車產業的激烈競爭，比亞迪國內銷量受到衝擊，增長動能受挫。受此影響，比亞迪過去一年在香港的股價較峰值重挫逾45%，深圳A股同期也下挫33%。

報導表示，王傳福此時提出雄偉目標，是為了要在公司股價大幅下跌之際安撫投資者。（編輯：陳鎧妤）1150610