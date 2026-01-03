中國汽車業再掀價格戰 BMW電動車最高降24%

（中央社台北3日電）踏入新一年中國汽車業再掀價格戰。據中國媒體統計，迄今有16個品牌發布了1月限時促銷政策，當中德國豪車品牌寶馬（BMW）對31款主力車型調整建議零售價，其中一款電動車降幅達24%。

綜合紅星資本局及中國網財經近日報導，自2025年12月31日起，陸續有車企公布2026開年促銷政策。據不完全統計，迄今有16個品牌發布了1月限時促銷政策，涉及近70款車型。

優惠方式方面，寶馬中國對旗下31款主力車型調整建議零售價，其中24款車型的降幅超10%，5款降幅超20%。降幅最高是寶馬電動車iX1 eDrive25L，由人民幣29.99萬降至22.8萬元（約新台幣134萬元至102萬元），降幅達24%。降價金額最多的是寶馬電動車i7 M70L，達30.1萬元。

報導表示，寶馬中國是調整建議零售價，最終定價由經銷商決定。

BMW中國強調，這不是價格戰，而部分產品的價值升級，是BMW主動調整產品策略、針對市場動態的積極回應。

中汽中心資深首席專家吳松泉表示，今年中國汽車市場整體增速將明顯放緩。盡管近期的「兩新」（設備更新與以舊換新政策）政策將釋放部分利多因素，但也有其他因素加大了今年汽車市場內需增長的壓力。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1150103