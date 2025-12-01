中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點

日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。

國安人士指出，這次中國對日本採取了包含粗暴外交語言、軍事威嚇、灰色地帶騷擾、經濟脅迫、抓捕間諜、認知作戰及國際法律戰等7種複合式威脅手段。為何這次中國動作這麼激烈？該人士說，當中國國內經濟出現顯著下滑或內部壓力增大時，便會將焦點轉移至外部，透過製造外交衝突與展現強硬姿態，來鞏固統治。

不過，國安人士表示，中國此次作法有3大戰略誤判，一是誤判美國因關注烏克蘭與中東而無暇他顧，二為誤判日本新政權會因壓力而退讓，三是誤判國際社會對台海及島鏈安全的重視程度。

為何我國安系統認為中國誤判美國態度？國安人士指出，中日對峙升高後，美中領導人有過通話，雖然中國說是美國打來的，但以我方情報所知，其實是中國主動要求與美方通話，顯然是希望拉攏美國向日本施壓。該人士表示，然而，從雙方會後各自發布的新聞稿內容差異巨大來看，美方並未配合中方的意圖，這反而暴露了中國的焦慮與外交操作的失利。

至於對日本反應的誤判，國安人士指出，中國這段時間的敘事語言，很明顯是在犧牲、欺負女生（日本首相高市早苗為女性），他們的邏輯是覺得，日本政府系統相對來講比較謹慎，可能選擇「也許就不跟中方計較」，但目前日本人對高市的支持是相當高的。

第三，中國錯判了台海跟島鏈安全，其實才是各方所重視的。國安人士認為，中國把台灣劃定為勢力範圍，可是對於印太周邊國家，大家現在認為台灣涉及世界最重要的高科技和經濟動脈，因此當中國在對外宣傳和指控他國時，其行為其實反而讓日本及國際社會更清晰地認識到其威脅，並親身體驗了台灣長期面臨的處境，這更強化了各國對中國單邊行動的警惕。

國安人士進一步認為，截至目前為止，中國在對日事件上持續升級緊張局勢，拒絕「下車」的姿態，可能反映其內部決策混亂或面臨巨大社會壓力，需要透過民族主義情緒來轉移內部矛盾。該人士指出，下一個值得注意的時間點，是中國可能會利用12月的特定紀念日（如南京大屠殺紀念日），再次升級對日行動。

