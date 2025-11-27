中國沙塵、霾害撲台！專家示警「這縣市」最慘

生活中心／李明融報導

中央氣象署指出，今天（27日）受到東北季風增強影響，清晨最低溫出現在新竹縣10.5度，全天雲量偏多、水氣增加，迎風面桃園以北、東半部和恆春半島都有局部短暫陣雨，不過明天（28日）開始水氣東移，天氣轉好，各地氣溫回升，除了留意低溫外，空汙也要注意，東北季風挾帶境外汙染物影響台灣，下風處的中南部、高屏地區空氣品質「橘色警示」等級。

中國沙塵、霾害籠罩全台！專家示警「連3天亮橘燈」一地區最慘

林得恩直言空氣有夠髒，其中中南部地區達橘色提醒等級。（圖／翻攝自林得恩臉書）氣象專家林得恩示警，未來三天東北風可能挾帶境外污染物，影響台灣及離島空氣品質，預估西部地區空氣品質將介於「黃燈」到「橘燈」區間，實際情況將視上游污染濃度累積及降雨情況而有所變化，他也提醒「尤其是中南部的雲嘉南及高屏地區，由於位於下風處，污染物更易累積，空品區則為『橘色提醒』等級」，連日空氣汙染，對於普通或敏感族群來說，都是透露出不健康的警訊；再從氣候事件的診斷評估來說，今年境外污染的肇生時間，也有提早的趨勢，值得賡續追蹤監測。

東北季風影響，雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門空品為「橘色提醒」等級。（圖／翻攝自NCDR）

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風影響，傍晚起東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。





原文出處：中國沙塵、霾害籠罩全台！專家示警「連3天亮橘燈」一地區最慘

