中國河北供暖費太高再引議 農戶寧挨凍不敢開暖氣

（中央社台北3日電）中國河北省出於環保因素，冬季供暖已從燒煤炭改為使用天然氣，但因成本高、政府補貼減少，當地農民據報寧願挨凍也不敢開暖氣。

綜合中國網上及河南廣播電視台新媒體大象新聞今天的消息，過去燒煤供暖時，農村家庭一個冬天取暖約需人民幣2000至3000元（約合新台幣9000元至1.35萬元）；改用天然氣之後，一間約30多坪的房子每季採暖費從5000元起跳，成本是燒煤的2至3倍，占農戶年收入的3到5成。

2024年河北農村居民人均年可支配收入為2萬2022元，取暖費帶來的經濟壓力不言而喻。與此同時，政府補貼也在消退，每立方公尺補貼從最初的1元，減少到0.8元，最新已降到0.2元，對當地農戶來說無異於雪上加霜。

不少網友表示，河北的天然氣價格普遍比北京、天津還貴30%。

有網友稱，元旦前後河北夜間氣溫最低已降至攝氏零下4度，許多農村家庭仍未啟用暖氣。中國社群媒體出現大量呼籲關注河北農村取暖問題的發文，微博「河北農村供暖」等話題衝上熱搜後，卻告知用戶「抱歉，該話題內容未予顯示」。

河北省是中國北方大氣污染防治重點區域，2017年起大規模實施冬季「煤改氣」，此後歷年冬季都出現供暖相關爭議，部分農村居民出現「有氣不敢用」的情況。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1150103