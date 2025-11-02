中國河南滅門血案 竟是麻吉偷鑰匙殺全家

▲中國河南鄭州中牟縣發生滅門慘案，一名母親與兩名年幼子女慘死家中，震驚當地社會。（圖／翻攝自抖音）

[NOWnews今日新聞] 中國河南鄭州中牟縣發生一起駭人聽聞的滅門慘案，一名男子出差在外，家中的妻子與兩名年幼子女慘遭殺害。令人不寒而慄的是，涉嫌行兇者竟是他從小一起長大的摯友，疑因貪念偷配鑰匙潛入屋內行竊滅口。

▲死者家屬悲痛不已，呼籲司法嚴懲兇手，案件目前仍在偵辦中。（圖／翻攝自微博）

綜合中國媒體報導，案發於今年7月25日深夜。被害者家屬男子梁先生回憶，當晚他與妻子通完電話後如常入睡，翌日早晨傳訊卻遲遲未獲回覆，心中起疑，便請好友崔姓男子代為前往查看。未料對方以「有事忙不開」為由推託，讓梁男更加不安，只好聯繫母親與岳父母前往。

當家人打開房門時，眼前景象令人崩潰。梁男30歲的妻子、8歲半的兒子與7歲的女兒，三人都被殺害於臥室之中。警方初步勘驗發現，現場被刻意清理，空調開到16度，疑為延緩屍體腐敗；母子三人整齊躺在床上、背對房門，幾乎沒有血跡。梁男悲痛地說：「只有我兒子的半張臉還能認出來。」

▲梁男與妻子感情相當好，如今卻天人永隔。（圖／翻攝自微博）

經警方追查，嫌犯竟是梁男的摯友崔姓男子，兩人自小情同手足，對方幾乎天天到家裡吃飯、與孩子們嬉鬧。警方懷疑，崔男暗中偷配了梁家鑰匙，趁梁男外出時潛入屋內行竊，為滅口而痛下殺手。

據了解，警方已追回部分遭竊金飾，崔男目前被羈押偵辦，案件仍在進一步調查中。這起「弒友滅門案」震撼中國社會，網友痛批「比陌生人更可怕的，是披著友情外衣的惡」。

