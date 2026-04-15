中國油脈被掐住！跳出來「喊和平」是為「川習會」賣人情...吳明杰分析：習近平希望美伊戰爭停火不停戰

軍事專家吳明杰今（15）日上電台節目《新聞放鞭炮》專訪分析美伊戰爭，他指出，伊朗現在已經奄奄一息，中國才出手喊和平，時間點「非常微妙」，是想藉由賣人情，表示中國有介入斡旋，促成美伊談判、中東的和平，目的就是為了5月14日的川習會。「基本上北京的策略，我認為是希望美伊停火不停戰」，吳明杰指出，中國不想讓戰爭這麼快結束，談判能持續拖到川習會之後是最好。

吳明杰分析，中國這個時間點才出來喊話要和平，「其實非常的微妙」。他指出，中國不是這個伊朗的朋友嗎？一開始美國攻打伊朗的時候怎麼不跳出來？在伊朗已經算奄奄一息的情況之下，特別是川普又下令封鎖荷姆茲海峽，這種情況才跳出來表態說願意挺伊朗。吳明杰指出，中國可能是藉機要賣個人情，表示說有介入來斡旋，促成美伊談判、中東的和平；他表示，「我覺得賣這個人情，就是為了5月14的川習會」。

廣告 廣告

吳明杰分析，「我覺得北京本來在這場戰爭的策略，其實某個程度也是在利用伊朗，來消耗美軍。那等於說，不只是把美軍拖住，牽制這個兵力在中東，沒有辦法同時來顧及印太，那同時等於說，希望這場戰爭能夠讓這個川普也陷入這個中東泥淖。」吳明杰指出，如果這場戰爭沒辦法及時結束，國際油價持續攀升，對川普造成壓力，中國本來以為川普會騎虎難下，接下來川習會就很難談。

美國財政部長貝森特昨日批評中國利用中東戰爭囤油，美軍這一次封鎖荷姆茲海峽，會讓中國拿不到他們的油。吳明杰指出，這句話點名美伊戰爭背後的戰略目的，他表示，封鎖荷姆茲海峽第一個把伊朗革命衛隊的金脈斷掉。在戰爭期間革命衛隊雖封鎖海峽，但還是放行向他買油的國家通過，包含中國、印度，而伊朗90%原油都是賣給中國；換句話說，九成石油出口到中國，現在會從海峽出來的船都是要往中國走。吳明杰指出，所以美國封鎖荷姆茲海峽，一方面斷了革命衛隊伊朗的金脈，第二當然就是斷了中國的油脈。

吳明杰分析，從整個伊朗戰事上面可以看出，其實中國就是非常畏懼川普的。他指出，曾傳出中國3月要提供肩射式防空飛彈給伊朗，號稱航母殺手，可以拿來對付美軍航艦，消息一傳出來之後，中國外交部馬上否認沒這回事。吳明杰表示，如果真的有的話，剛好被川普在川習會的時候，拿來當籌碼，所以中國外交部就出來否認了，他指出，「你看只要川普非常強硬的態度，基本上中國就縮回去，不敢明目張膽跟美國對幹」。

吳明杰指出，中國希望伊朗也不能完全被美國打趴，這樣子才可以繼續拖住美國，在談判桌上談得越久越好，「基本上北京的策略，我認為是希望美伊停火不停戰」。他表示，所謂停火不停戰，就是雙方不開火了，伊朗不會再被攻擊，不會再打到更慘的情況之下，這個談判持續拖很久，一直拖到川習會之後是最好，就是不要讓這場戰爭這麼快結束。

吳明杰分析，如果結束的話，川普就可以用勝利者之姿，來跟習近平會面，等於說習近平的氣勢上面就會被壓下去；如果在伊朗戰事還沒有結束的情況之下，留了一手、尾巴也沒有收尾，習近平可以用斡旋者的姿態，表示可以協助伊朗戰事，並且要到相關籌碼。他認為，「所以當然對北京來講，最好就是讓川普還沒有辦法結束戰爭」，川習會不到一個月就要見面，那如何拖延，這是一個重要用意。

吳明杰也指出，中國一方面又希望說要停止戰爭，是因為中國油源被扣住，伊朗供應雖然只佔中國12%，但是中國跟中東其他國家採購的原油，總共佔了整個中國原油進口量的50%，美國封鎖海峽是控制了五成以上，「等於說其實美國已經掐住中國的脖子了」。吳明杰表示，當然中國戰略上早準備12億桶原油儲存，可以耗大概將近150天，但不到半年，「就是說他可以耗，但是如果持續把荷姆茲海峽控住，那未來中國原油採購，有一半都要看美國的面子，那更不要講，現在委內瑞拉已經被美國控制了」。

吳明杰表示，中國戰略資源被美國控制，是川普打這場戰爭最重要的目的，伊朗只不過是美國對付中國中間的一環；美國把中東戰場收拾掉，不會再有戰事，讓中國退出中東戰場，然後控制中國原油，再回過頭來把所有的兵力、資源集中，再來對抗中國。他指出，「川普的重點當然是印太，對他來講還是最重要的，因為美國自己的另外一面是太平洋，所以真正對華府來講，國安上面最大的威脅，當然還是中國」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網）

更多放言報導

梁文傑指中國十大惠台政策「用甜不辣換佛跳牆」：北京宣傳上最大的勝利

統戰網紅來台高呼「中國台灣」…移民署挨批「怎麼放進來的」？補破網開鍘：依規管制不得再來台