中國油輪駛向委內瑞拉突回頭！小粉紅炸鍋

▲兩艘懸掛中國國旗的超級油輪「興業號」（Xingye）和「千陽號」（Thousand Sunny），原定駛往委內瑞拉，但在中途調轉回頭。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國先前逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛，總統川普（Donald Trump）稱全權掌控委內瑞拉石油的銷售與收益，笑封自己是「委內瑞拉代理總統」。外媒指出，有兩艘懸掛中國國旗的超級油輪，原定前往委國裝油，但卻中途掉頭返回中國。

據路透社報導，美國上週宣布達成協議，將出口3000至5000萬桶滯留在委內瑞拉倉庫的石油。川普雖稱，中國不會因此失去委內瑞拉原油的供應，但也並未詳細說明供應機制。中國是委內瑞拉石油最大買家，自上個月以來就沒有收到委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的任何貨物，因為華盛頓方面表示石油禁運仍然有效。

廣告 廣告

倫敦證券交易所集團（LSEG）週一公布的船舶追蹤資料顯示，兩艘懸掛中國國旗的超級油輪「興業號」（Xingye）和「千陽號」（Thousand Sunny），原定駛往委內瑞拉，裝載用於償還該國政府債務的原油，但隨後掉頭返回亞洲。

超大型油輪「興業號」和「千陽號」屬於三艘超級油輪組成的船隊，負責委內瑞拉至中國的航線，運輸原油以償還委內瑞拉對中國的債務。它們並未受到制裁，但此前在美國逮捕委國前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）所引發的委內瑞拉政治危機中，它們在大西洋停泊數週，等待進一步指示。

這些貸款是委內瑞拉對中國整體債務的一部分，中國曾是委內瑞拉最大的債權國。 2019年委內瑞拉受到美國能源制裁後不久，中國給予委內瑞本金償還寬限期，並與加拉加斯達成臨時協議，以原油貨物償還債務。

據委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）內部文件顯示，去年中國是委內瑞拉石油的第一大出口目的地，出口量約為 每日64.2萬桶，佔委內瑞拉石油每日84.7萬桶的總出口量四分之三。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不是為了看海豹！北約司令揭中俄艦隊「北極野心」：摸清海底

馬斯克AI助攻五角大廈！美防長曝「美軍20年經驗」：領先世界

伊朗私下求和？認與川普特使持續溝通 美國4可能手段曝