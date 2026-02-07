中國法院推翻加拿大公民死刑判決 外交關係現緩和跡象

一名加拿大官員告訴法新社，中國已經推翻了加拿大公民謝倫伯格(Robert Lloyd Schellenberg)的死刑判決，在加拿大總理卡尼(Mark Carney)尋求加強與中國貿易關係之際，這是可能是兩國外交關係出現緩和的跡象。

謝倫伯格2014年因為涉及毒品犯罪遭到關押，隨著2018年華為財務長孟晚舟在溫哥華被逮捕，中國和加拿大關係急遽惡化。

加拿大逮捕孟晚舟激怒了北京，加國商人史佩弗(Michael Spavor)與前外交官康明凱(Michael Kovrig)隨後因為間諜罪被中國逮捕，渥太華譴責這是報復行為。

廣告 廣告

2019年1月，中國東北的一間法院對當時36歲的謝倫伯格進行重審，並判處他死刑，並宣布他因為走私毒品而被判15年的刑期太輕。

法院在為期一天的重審中指出，謝倫伯格是向澳洲走私毒品計畫的核心人物。國際特赦組織(Amnesty International)稱此舉「公然違反國際法」。

謝倫伯格否認犯下任何不法行為。

一位要求匿名的加拿大官員證實了中國最高人民法院推翻了謝倫伯格的死刑判決。

去年上任加拿大總理的卡尼，在今年1月訪問中國，這是他為拓展加拿大出口市場、減少對美國貿易依賴而進行的全球戰略的一部分。

加拿大外交部發言人伊斯(Thida Ith)在給法新社的一份聲明中表示：「加拿大全球事務部已獲悉中華人民共和國最高人民法院對謝倫伯格先生一案作出的裁決。」

伊斯表示，外交部「將繼續為謝倫貝格先生及其家人提供領事服務」，並補充說：「加拿大一直呼籲對此案從寬處理，就像加拿大為所有被判處死刑的加拿大人所做的。」