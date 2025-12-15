中國法院維持原判須支付131億元 大同跳空跌停

（中央社記者潘智義台北15日電）華映透過華映百慕達轉投資中國華映科技，因未履行對中國證監會承諾，遭中國福建省高級人民法院判決，華映百慕達須向中國華映科技支付業績補償款約人民幣30.29億元（約新台幣131億元），大同、華映須負連帶清償責任，經上訴中國最高人民法院仍維持原判，大同今天開盤跳空跌停至31.60元。

大同13日在重大訊息記者會表示，中國最高人民法院駁回大同上訴，維持原判，原屬大同集團旗下華映百慕達須向中國華映科技支付業績補償款，金額約新台幣131億元。大同深表遺憾，判決對財務尚無影響，將循救濟途徑提請再審，並根據台灣法令阻止其在台灣執行。

由於華映已宣布破產倒閉，華映、華映旗下華映百慕達不可能支付上述費用，中國最高人民法院判決等同是要求大同負賠償責任；大同早在原審判決時強調，華映百慕達上述業績承諾對象是中國證監會、不是華映科技，且大同公司未與華映科技簽訂保證契約，沒有中國擔保法的保證效力，大同既非當事人，也不是保證人，因而提起上訴，但中國最高人民法院維持原判，駁回大同上訴，大同將提請再審。

大同旗下華映透過旗下華映百慕達，在2009年轉投資中國華映科技，因應中國證監會要求出具19項承諾，包括3年盈利能力要達一定標準，確保淨資產收益率不低於10%，獲證監會核准該投資案。

華映2018年宣布重整，甚至後續宣布破產、倒閉，無法履行上述承諾，給付中國華映科技款項，造成華映科技出現虧損，華映科技2019年向福建高級人民法院控告華映百慕達，要求支付業績補償款人民幣19.14億元，隨後提高追債金額至人民幣30.29億元。福建高級人民法院判決應支付人民幣30.29億元，但大同不服提起上訴，大同於今年12月13日發布重訊，說明上訴遭駁回。將循救濟途徑提請再審，並根據台灣法令阻止其在台灣執行。（編輯：張均懋）1141215