中國泰國柬埔寨外長雲南會晤 盼鞏固停火重建互信

（中央社台北29日電）中國外長王毅、泰國外長希哈薩、柬埔寨副總理兼外長巴速坤及三國軍隊高層今天在雲南省玉溪市會晤並發表新聞公報，指會晤成果包括泰柬要鞏固停火局面、恢復正常交往、致力重建政治互信、推動雙邊關係改善及維護地區和平穩定。

據中國外交部發布訊息，王毅向巴速坤（Prak Sokhonn）及希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）說，在各方共同努力下，柬泰軍方日前達成停火協議，中方對此感到欣慰。而三方會晤正當其時，且討論是有益的、建設性的，形成了3項共識。一是「共同向前看、向前走」，二是「循序漸進不停留」，三是「重建互信最重要」。

王毅說，兩國停火協議來之不易，「不能停滯不前，不能半途而廢，更不能重燃戰火」，這並非人民所願，也不是中方所盼；而停火安排的落實執行需要保持溝通協商，恢復兩國關係也要逐步推進，但只要雙方保持信心，平等對話，就一定能達成目標。

他提到，中方將始終做「柬泰關係發展的促進者」，願提供一切必要協助和支持，包括停火監督、人道援助、掃雷合作等方面，期待並相信柬泰關係早日重回正軌。

根據中國外交部訊息，希哈薩及巴速坤都感謝中方提供這次的對話平台，高度讚賞中方為化解衝突、緩和局勢、推動對話發揮的建設性作用。雙方均強調和平之寶貴，願積極落實停火協議，用好各層級對話機制，共同管控並解決好爭端，共同維護兩國邊境地區安寧。（編輯：邱國強/廖文綺）1141229