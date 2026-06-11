中國派海警船侵擾我東部海域 陸委會：中共步步進逼是「明憂」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

針對中國派海警船侵擾我東部海域，陸委會副主委梁文傑今天（11日）表示，對岸做法就是藉著突發事件步步進逼。（圖／陳凱貞攝）

日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟海域劃界談判後，中國日前主張管轄權，並以「執法巡查」為名，連續派出海警船侵擾我國東部海域。對此，陸委會副主委梁文傑今天（11日）表示，對岸做法就是藉著一次又一次的突發事件，步步進逼，「不要說是隱憂，我認為是明憂」，中共要消滅中華民國的意圖不會改變，希望國人能提高警覺、給予海巡弟兄更多支持。

日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟海域及大陸礁層畫界談判後，中共近日便於我國東部海域進行「海上交通專項執法行動」，連續派出海警船侵擾我國東部海域，經過海巡艦艇嚴正警告後才終於遠離。

廣告 廣告

對此，梁文傑今天下午主持陸委會例行記者會時表示，中共這次藉日菲專屬經濟海域談判，擴大將台灣東部海域全部納入管轄範圍。但實際上，中共早就開始這麼做，經常性地派遣2到4艘海警船在我東部海域活動，這次只是擴大編隊而已。

梁文傑說，這也是國人同胞必須提高警覺的地方，也希望大家能給予海巡弟兄更多支持，畢竟我國海上安全以及海域權益，都需要仰賴海巡弟兄共同守護。

梁文傑表示，對岸做法就是藉著一次又一次的突發事件，步步進逼，比如當初裴洛西訪台事件，共機開始跨越中線；接著是金門漁船翻覆事件，開啟了到外島禁限制水域的常態性執法等。

梁文傑認為，中共現在又藉著日菲經濟海域談判事件，開始進一步跨過來，「這確實是步步進逼，不要說是隱憂，我認為是明憂」。國家主權要靠自身力量保護，海巡署和海軍在內，都非常辛苦，全國同胞還是要給他們更大支持。

梁文傑提到，這次中共從廈門派出4艘艦艇，海巡署也派了4艘艦艇一對一地監視，他再次強調，中共要消滅中華民國的意圖是不會改變的，「面對步步進逼，我們要沉著應對，更要堅定」。



回到原文

更多鏡報報導

中國海警船「距離僅0.8浬」！管碧玲曝「海上對峙」畫面：堅持捍衛主權

中國海警船「距離僅0.8浬」！管碧玲曝「海上對峙」畫面：堅持捍衛主權

國軍掌握共軍增1演訓區 偵獲121中共機艦、海警船活動

一票員工「不到3個月閃辭」 人資嘆：不是薪水低…網：發現「這件事」趕緊換跑道