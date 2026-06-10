中國派海警船侵擾 張惇涵：藍色海疆我們寸土不讓

〔記者林哲遠／台北報導〕中國以日本、菲律賓談判專屬經濟海域為藉口，派出大批海警船企圖在台灣東部海域「巡查執法」，並在台灣管轄海域對3艘外籍船舶廣播，宣稱中國有管轄權。對此，行政院秘書長張惇涵今在立院受訪時強調，中國無權在我國的經濟海域進行任何干擾自由航行的行動跟作為，「藍色海疆我們寸土不讓。」

張惇涵表示，中國無權在我國的經濟海域進行任何干擾自由航行的行動跟作為，外交部已對此表達過嚴正的譴責；國際社會也高度關注中國在台海周邊文攻武嚇的狀況。

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他批評，中共的做法不僅危害了我國的主權，也違反了相關的國際法跟國際的公約，我國的海軍、海巡也都嚴密在掌握當中，來確保國人的安全，「藍色海疆我們寸土不讓。」

此外，張惇涵提及，這個時候立法院在審議預算，今年的預算已經過了農曆年，過了元宵，過了清明節，下個禮拜就是端午節到現在還在審。此時此刻希望國人能夠支持國軍、支持海巡，也希望立法院朝野政黨能夠支持國軍跟海巡的預算。

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