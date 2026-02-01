中國海上民兵排成500公里「漂浮牆」？前國防部視察示警3事：比封鎖台灣更可怕

根據美國《紐約時報》報導，中國疑似加強海上民兵力量，悄然調動數千艘漁船形成漂浮屏障。中國近期兩次悄然調動數千艘漁船，組成至少320公里長的巨型漂浮屏障。海事和軍事專家表示，這些行動表明中國正在加強其海上民兵力量。海上民兵由接受過軍事行動訓練的民用漁船組成。專家們稱，這些演習表明北京能夠在爭議海域迅速集結大量此類船隻。

對此，國防部前視察盧德允於個人YouTube頻道發布影片分析表示中國透過海上民兵，向周邊國家展示他的力量，也就是掌握和操控某些特定海域裡面的海上活動。這些漁船並非在海上進行捕撈，而是從很多港口出發，前往特定海域集結，並逐漸排列成一個近500公里長度的屏障，畫面顯示其密度相當高。這造成其他商船必須繞道、穿過縫隙。

中國海上民兵數量優勢難反制 恐衝擊台灣能源命脈

盧德允指出，海上民兵是由經過軍事訓練的民用漁船組成，可以在具有爭議的特定海域迅速集結。能阻塞航道，讓對手或是周邊國家的海上交通和軍事運補產生困難。這些漁船排水量不大，數目卻很多，很難加以反制。台灣是個海島，幾乎沒有自產能源，重要能源如天然氣和石油，幾乎都是國外進口。如果中國透過海上民兵對我國能源輸入構成困難，電力供應將吃緊。而電力是整個社會運行最基礎關鍵力量。

盧德允說道，海上民兵可怕之處在於，其並非武裝力量，而是一有組織且受過軍事訓練之特殊團體。中國在運用海上民兵時，會刻意避免使用槍砲，因此相關各方並未進入交戰，不屬武裝衝突法範圍，而是介於戰時和平時間的模糊地帶，也就是灰色行動。

經貿壓力倍增 增添航運保費與改道風險



盧德允表示，若台灣周遭被中國海上民兵大量集結，而我方不處理或是無法有效處理，將形成嚴重經貿壓力。進出台灣的海上航運保費將急遽上升、許多商船將改道，這是一種「掐著我們脖子」讓我們窒息的行為。

盧德允指出，但對方是民用漁船且數目龐大，如何有效排除相關障礙，是一個艱難課題。我方有限的海巡署巡護艦目前似乎無法執行這種任務；動用軍艦又不相稱，且必須避免升高局勢。

東亞航道受擾 不宣戰也能撼動秩序



盧德允續指，台灣周邊海域是東亞重要航道的必經之路，不只台灣會受到影響，日韓也可能受到影響。在沒有宣戰或軍事衝突的非戰時情況，卻能達到實質騷擾；不需動刀動槍、傷害貨船，便能撼動區域航運秩序。

盧德允表示，這並非封鎖，因為封鎖已經進入實質交戰狀態，而是「隔離」(Quarantine）。而是運用海上民兵，針對特定船隻，比如針對航向台灣之天然氣船，要求登船臨檢，在該情況下，天然氣船可能掉頭折返，打亂台灣每天一艘天然氣船靠岸的例行規則。阻礙天然氣供應並影響發電。中國實行該方案的可能行非常高，若成真，後果可能無法承受。

中國代價考量 時間成為關鍵變數



盧德允說道，但為什麼中國至今尚未行動？事實上，中國目前居全球第2大經濟體，若採取海上民兵對台隔離，也將影響自身經貿活動，可能將「傷人1000，自傷2000」。中國是否願意為此付出代價，值得探究。

盧德允指出，當前中國以相當數量軍機、軍艦圍繞台灣，迫使我方軍機升空應對；迫使我方軍艦、海巡船隻與中國軍艦、海警船並航對峙，已形成有效的磨耗我方軍事力量。因為就國軍而言，我們只有一套人馬、一套機具裝備，這樣每天頻繁的在空中、海上執行任務，對人員跟裝備的考驗不但持續而且嚴酷。

長期磨耗隱憂 妥善率與人力承壓



盧德允續指，但中國方面是多套的人馬、機具輪流替換；還達到接近實戰練兵效果，這對中國十分有利。這個戰略叫做「滴水穿石」。我國國防當然有一定水準，才能阻止中國武力犯台、軍事冒進。可是透過這樣每日磨耗、滴水穿石之下，我們再強大的、再固若磐石的防衛力量都有磨耗殆盡、穿透的一天，也就是說，時間對我們極度的不利。

盧德允表示，政府和國軍不方便告訴大家的實情，是我方應對中國機艦繞台的能力正在逐步的削弱，不止機艦的妥善率逐漸下降；人員也受到極大的影響，國軍和海巡人員數目正在流失；頻繁的攔阻伴航任務，也實質影響國軍日常訓練工作，戰力便越來越差。因此，中國也不是有必要執行隔離等灰色地帶行動。



