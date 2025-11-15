中國海事局：17至19日連3天黃海部分海域實彈射擊

娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。

民視 ・ 1 天前