中國海南明啟動「全島封關運作」 明爭亞太貿易樞紐、暗恐以商逼政

中國海南原先的海口新海港和南港「二線口岸」（貨運）集中查驗場海關查驗區空拍圖。 圖：翻攝陸網/新華社

[Newtalk新聞] 中國海南省明日（12月18日）正式啟動「全島封關運作」，這是全球罕見的首個以整個省級行政區（面積3.54萬平方公里）為範圍的高度自由貿易港區。地處南海要衝的海南，將透過大幅開放政策強化亞太貿易樞紐地位，吸引全球投資與供應鏈重組。國際分析人士指出，北京此舉目的在以經濟深度融入推動區域穩定，實則採取「以商逼政」策略，藉商業紐帶增強在地緣敏感海域的話語權。

所謂全島封關並非封閉島嶼，而是將海南建成獨立海關特殊區域，實施「一線放開」（與境外高度自由）、「二線管住」（與大陸精準監管）、「島內自由」模式。海南連接太平洋與印度洋，距東盟核心市場僅數小時航程，封關後預計加速成為亞太物流、分銷與加工中心。

中國官方先前局部試點（如保稅區）零關稅僅限正面清單（約21%稅目）、享惠主體限獨立法人企業。全島封關運作後轉負面清單管理，零關稅擴至約6600稅目（74%）；享惠範圍涵蓋島內多數企事業單位；加工增值30%貨物進入大陸免稅門檻降低，貿易管理更寬鬆、通關效率提升。借鑒新加坡與香港經驗，新自貿港政策釋出利多於高端製造、醫療與旅遊產業，旅客進出無需額外證件，購物與旅遊體驗更優。

國際分析，往好處看，經濟互聯可緩解南海地緣緊張，透過商業合作提升周邊國家互信；但地緣政治專家警告，北京正將商業與南海主權議題掛鉤，藉供應鏈「拉緊」周邊國家關係，進一步擴大區域影響力。

