中國海外投資也要國安審查！北京防堵資金、技術、企業外流 全球供應鏈進入築牆時代
外媒報導，中國國務院上週推出新規，要求中國企業海外投資前須接受國家安全審查。今年4月也已有相關規定，允許監管部門在外企試圖將供應鏈遷出中國時介入。北京正在擴充出口管制、反制措施與貿易處罰工具，並把對外投資分為鼓勵、限制、禁止三類。
這代表中國經濟政策焦點，已從單純金融風險、產業政策，轉向國家安全。過去外界多關注美國如何限制中國取得先進晶片、AI算力、半導體設備與關鍵技術；如今中國也開始限制本國企業、資金與技術往外移動，避免供應鏈外流削弱北京掌控力。
這項新規對台商與全球供應鏈都有影響。中資背景企業若要到東南亞、歐洲、美國或其他市場投資，可能面臨更嚴格審查；涉及半導體、AI、電池、電動車、稀土、先進製造或敏感資料的企業，更可能被要求留在中國體系內。
全球供應鏈碎片化因此進一步加速。美國、歐洲、日本推動去風險，中國也築牆防止企業外移。跨國企業未來不只要面對美方出口管制，也要面對中國對資金、技術與產能移轉的反向管制。
台灣應把這件事接到非紅供應鏈戰略。當中國把自己也關起來，台灣更需要把民主供應鏈做厚，從半導體、AI伺服器、無人機、資安、關鍵材料到國防產業，都必須降低中國制度風險。
後續要看中國新規如何執行，是否影響台商供應鏈轉移，也要看東南亞、印度、墨西哥與歐洲是否因中國審查而出現投資延遲。全球化不是消失，而是進入國安築牆時代。
（圖片來源：AI生成）
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