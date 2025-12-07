中國海巡船進逼台灣？首度舉行淺灘搜救演練

中國海巡船逼近台灣嗎？（圖／東森新聞）





中國海巡船逼近台灣嗎？中方澎湖東南海域，首度舉行淺灘海域的搜救應急演練；不過我方海巡署今天發表聲明反駁，認為中國海巡船的活動位置，在海峽中線以西，譴責中方故意混淆海域，試圖對我方進行認知作戰。

中國海巡船vs.我方新竹艦（2023/04）：「這裡是海巡06輪，你好我想問一下，你的下一崗是哪裡？，你那邊的訊號好像不大好。」

又是它，中國福建海事局所屬的海巡六號再度出現在我方外海，宣稱在澎湖的東南海域，也就是台灣海峽中段，首度舉行淺灘海域的應急搜救演習，大陸官方的中新社，也透過無人機，發布了演習的九張照片，除了海巡零六輪，其他參與的船隻都是經常出沒在台灣海峽的老面孔，包括了海巡802，以及遠洋救助船東海救115，但由於這塊海域。

已經逼近台灣本島的嘉義，而台灣淺灘除了是澎湖漁民重要的漁場，也可能會涉及周邊水文的調查，對於台灣安全的影響不容小覷，而我方海巡署，則在第二天也就是七號上午，才發表聲明證實這個消息，不過也強調中國海巡船活動的位置，應該在台灣中線以西，譴責中國以魚目混珠的不實措詞。



混淆海域位置，目的是對我國，進行灰帶侵擾以及認知作戰，不過大陸頻繁出現在我方的所屬海域，已經造成澎湖漁民的不安，希望政府能夠有所回應。

澎湖民眾：「台灣淺灘自古以來，就是澎湖漁民重要的漁場，因為那裡盛產土魠魚。」

澎湖漁民：「他趕我們，我們就要走啊，他們在那裡演習，難道我們要故意被槍打喔。」

北京當局最近動作頻頻，大連海事局也在六號公布航行警報，從7號到14要繼續在渤海與黃海進行軍事活動，大陸方面顯然已經加大力道，試圖警告所有有台獨傾向的政治動作。

