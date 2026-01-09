中國海底撈再爆餐桌「換尿布、扔火鍋」 白目媽還錄影po抖音！業者報警

中國少年在海底撈分店內站上桌向火鍋噴尿，監護人被判賠。取自小紅書



中國上海去年2月發生2名17歲少年朝海底撈火鍋小便事件，監護人被判賠人民幣220萬元（約合新台幣990萬至1000萬元），而徐州海底撈分店又爆家長帶2歲幼童用餐時，在餐桌上換尿布，並將用過的尿布丟信鍋裡濺起湯汁，這位媽媽甚至還將過程用手機錄影po抖音，誇張行徑引起網友撻伐。

網傳影片中一名幼童站在座位上，一名男子在旁幫換尿布，接著幼童舉手將手中的尿布往前丟，正好扔進桌上的鍋具裡並濺起湯汁。

據陸媒《東方財經》、《新黃河》等報導，事件發生在中國海底撈徐州雲龍萬達廣場店，門市人員證實確有此事，業者對外說明，目前已將該桌相關鍋具報廢處理，同時也報警，後續將依法追究幼童監護人的相關責任。

廣告 廣告

由於不久前才發生「海底撈小便」事件判賠人民幣220萬元，消息傳出後，不少網友好奇這次會求償多少金額，紛紛留言「這家長難道不知道有人才賠了220萬嗎？」、「說不定家裡有錢，不在乎區區200萬」。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

曾馨瑩跨年放閃照連發 郭台銘「髮色」成焦點