中國海底撈又出事！幼童「尿布丟進火鍋 」 門市鍋具全廢棄

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中國海底撈又出事！昨(8)日網上流出一段影片，當中一名幼童將尿布丟進火鍋內，引起網友熱議。海底撈則表示，及時對該門市鍋具進行廢棄處理並報警，當地警方已依法對當日在場監護人作出相應處理。

根據中國媒體報導，事發於去(2025)年12月31日，在海底撈徐州雲龍萬達廣場店，一桌客人帶著兩歲幼童用餐，沒想到幼童將尿布扔進該桌用餐鍋具內，海底撈也回應，已經報警處理，門市的鍋具也已廢棄處理。

廣告 廣告

此前中國海底撈才爆出「小便門」事件，當時兩名17歲男生為尋求刺激往火鍋裡小便，引發網上熱議。海底撈則更換該門市的全部餐具，並進行全店清消，也全額返還該時段所有消費者的餐費，且額外提供訂單付款10倍金額的現金補償。事後也對涉案的2名少年及雙親提告求償，最後他們被判向海底撈公開登報道歉外，還須賠償220萬元人民幣(約新台幣997萬2323元)。

原始連結







更多華視新聞報導

中國海底撈「朝火鍋小便」事件 業者：全額退費、額外賠償訂單10倍現金

對火鍋「脫褲解放」！中海底撈提告 2少年恐賠千萬

母PO文自爆「孩丟尿布進火鍋」 網嘆：上個被求償992萬

