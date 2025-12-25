中國海油渤海發現第七座「億噸級」油田 估計單日可產2560桶原油

中國宣布在海上規模最大的油田「渤海油田」探勘到第7個億噸級油田。翻攝自人民日報



中國海洋石油公司（簡稱中國海油）昨（12/24）宣布，於渤海海域新近系淺層的「秦皇島29-6油田」，探明石油地質儲量超過1億噸油當量，成為渤海油田自2019年以來，連續發現的第七個億噸級油田，對能源發展具重大意義。

渤海油田是中國海洋石油工業的發源地，也是目前中國海上產量最高、規模最大的主力油田，目前有60多個油氣田、200多座生產設施，累計生產原油超過6億噸。根據最新數據顯示，渤海油田2025年累計生產油氣當量已突破4千萬噸，油氣產量由3千萬邁向4千萬噸，刷新歷史紀錄。

新發現的秦皇島29-6油田位於渤海中部海域，西距京唐港約44公里，是該海域繼秦皇島27-3油田後，再度發現的億噸級岩性油田，主力含油層系為新近系明化鎮組下段，埋藏深度較淺，油品性質屬中－重質原油。發現井鑽遇油層66.7米，完鑽井深1,688米，經測試單井日產原油約2,560桶（相當於370噸），顯示出良好勘探前景。

中國海油相關負責人表示，傳統勘探理論普遍認為，斜坡帶通常為油氣由生油區向高部位聚集區運移的管道，因缺乏大型斷層封堵，油氣往往「過而不留」，難以形成規模富集。如今經公司持續加強「新近系淺層斜坡帶」油氣運聚模式的研究與技術創新，再次取得重大突破，顯示出「伸展」至「走滑」斷裂強烈活動背景下凸起圍斜區的巨大勘探潛力。該油田為石臼坨凸起勘探老區發現的第2個億噸級岩性油田，彰顯精細勘探價值。

據了解，渤海油田今年油氣當量已突破4千萬噸，此次秦皇島29-6油田發現不僅提升中國海上油氣儲量，也同步強化對能源安全的支撐作用。據中國國家能源局最新數據顯示，2025年原油產量有望達到2.15億噸，創下歷史新高。

中國2021至2025年「十四五」期間，累計新建原油產能1.05億噸，其中海洋原油為重要增長動能，連續5年佔全國石油新增產量的60%以上。其中渤海油田油氣產量年均增長約5%，原油增量約佔中國原油總增量近4成。

