中國海油渤海「第7井」億噸級油田發現 秦皇島29-6單井日產2560桶原油

中國海油渤海海域油氣探井設施。 圖：翻攝「微博」@每日經濟新聞

[Newtalk新聞] 主要負責在中國海域對外合作開採海洋石油及天然氣資源的「中國海洋石油有限公司」（簡稱：中國海油）今天（24日）宣布，在渤海海域新近系淺層的「秦皇島29-6油田」，探明石油地質儲量超過1億噸油當量。這是中國第一大原油生產基地渤海油田自2019年以來連續發現的第7個億噸級油田，進一步鞏固海上油氣資源基礎，對保障中國能源安全具有重大意義。

秦皇島29-6油田位於渤海中部海域，西距京唐港約44公里，為該海域繼秦皇島27-3油田大發現後的「又」一座億噸級岩性油田。主力含油層系為新近系明化鎮組下段，埋藏深度較淺，油品性質屬中-重質原油。發現井鑽遇油層66.7米，完鑽井深1,688米，經測試單井日產原油約2,560桶（相當於370噸），顯示出良好勘探前景。

中國海油表示，此次發現得益於加強新近系淺層斜坡帶油氣運聚模式及技術創新，突破傳統認知中斜坡帶油氣「過路而不留、難以規模富集」的觀念，展示「伸展」至「走滑」斷裂強烈活動背景下凸起圍斜區的巨大勘探潛力。該油田為石臼坨凸起勘探老區發現的第2個億噸級岩性油田，彰顯精細勘探價值。

據悉，渤海油田今年油氣當量已突破4,000萬噸，此次秦皇島29-6油田發現不僅提升中國海上油氣儲量，也強化對能源安全的支撐作用。中國海油強調，將持續推進技術創新，挖掘更多潛力區域，以應對全球能源需求挑戰。

