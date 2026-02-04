中國海洋野心擴及全球 管碧玲：美國未曾離開、We face together

記者鍾和風/高雄報導

海洋委員會主委管碧玲今（4）日接受中央廣播電臺《為人民服務》主持人楊憲宏專訪時指出，根據近期中國科研船的航跡顯示，其調查行動已擴及全球海域，成為全球海上霸權的企圖已昭然若揭。面對這樣的區域和平穩定破壞者，海巡署長期與美方密切合作，持續打造現代化且具實力的海巡體系。管碧玲強調，美國在台協會（AIT）處長谷立言曾說「自由不是免費」（Freedom is not free），其真正意涵是「我們要一起面對」（We face together），在印太區域和平與安全的框架中，美國已協助多年，且從未離開。

管碧玲於節目中進一步指出，根據海巡署近期統計，中國共有41艘各型科研及海洋調查船，其航跡多次出沒於關島東、西兩側海域，以及夏威夷群島南、北方海域進行水文調查，相關行動背後的動機已相當明確。中國的戰略野心早已不僅止於第一島鏈，而是延伸至第二島鏈，甚至擴及全球海域，凸顯中國國家主席習近平所提出的「海洋大國」目標，不僅意圖挑戰美國的全球領導地位，也已成為印太區域和平穩定的重要破壞因素。

台美雙方在維持區域和平層面 展現強大的合作效能。(圖/海洋委員會提供)

身為守護印太區域和平的第一線力量，管碧玲表示，海巡署與美國海岸巡防隊之間確實有著實質且深度的合作，可以說若沒有台美合作，就不可能有今日如此具實力且現代化的海巡體系。在印太區域和平的安全架構下，美國長期投入協助，且始終沒有退出。管碧玲也指出，美國前總統川普要求戰略夥伴分擔防衛責任，是因應中國軍力強勢崛起所提出的新戰略思維，美國並非退居其後，而是從單一超級強權轉變為與盟友攜手合作的夥伴關係，形成多國共同組成的和平鎖鏈，其力量反而較過往更為強大，並非意味著台灣需獨自承擔區域安全責任。

管碧玲揭中國科研船航跡與野心 攜手美方組成印太和平鎖鏈。(圖/海洋委員會提供)

管碧玲也補充，台美雙方在維持區域和平方面已展現高度合作效能。日前美國在台協會處長谷立言登上海巡署雲林艦參訪，這不僅是海巡署成立26年來首次有美方官員登艦，谷立言亦於參訪時表示，台美在海事領域深化合作具有關鍵意義，透過密切的聯合演訓與技術交流，不僅能提升區域防禦能力與公共安全，也有助於強化台灣整體競爭力與社會穩定。管碧玲再次強調，「自由不是免費」真正的核心精神在於「我們要一起面對」，當中國變得更加強大且難以預測時，更需要與時間賽跑，攜手印太國家共同組成印太和平鎖鏈，以維持區域和平、安全與穩定。