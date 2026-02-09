中國海警今再擾金門 海巡署超前部署強勢驅離

cnews204260209a17

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

農曆春節將屆，中國海警侵擾行為仍未停歇。海巡署表示，今（9）日下午金馬澎分署第十二巡防區，再度偵獲4艘中國海警船，編隊侵擾金門限制水域。針對中國於歲末年終之際，無視區域和平，企圖以灰帶衝突手段，破壞海域秩序。立即依照「春節安全維護工作」指導要項，超前部署海上勤務，嚴密監控海警船動態，並全程拒止、強勢驅離至我國限制水域外。

海巡署表示，第十二巡防區於今日下午2時許，偵獲4艘中國海警船，於金門南方水域集結，隨即調派預置的巡防艇前推對應。下午2時50分，中國海警「14529」、「14603」、「14609」及「14530」等4艘船，採「兩兩一組、分進對開」模式，分別自料羅東方及烈嶼南方，航入我金門限制水域。

海巡署4艘巡防艇，立即採取「一對一」併航監控，拒止中國海警船持續深入，並透過中、英文無線電廣播，警告要求船艦立即轉向。在巡防艇強勢執法下，4艘中國海警船，最終於下午4時50分左右，轉向航出金門限制水域。

海巡署表示，維護國家主權及海洋權益，是海巡責無旁貸的使命。為落實春節安全維護工作，已提前強化「岸海聯防」勤務，落實科技監偵，防堵中國可能的灰帶侵擾，全天候維持最高強度的部署與反應。有信心、也有能力，守護我國主權，確保海域治安，讓國人安心過好年。

照片來源：海巡署提供

