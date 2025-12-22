中國海警兩兩一組、東西分進騷擾金門 海巡全程監控強勢驅離

海巡署面對中國海警船前採「一對一」併航監控，並以中英文廣播驅逐離開。海巡署提供



中國海警編隊侵擾行為持續不斷，繼12月18日侵擾金門水域後，今（12/22）日下午，海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區再度偵獲中國海警船於金門周邊海域編隊，隨即調派巡防艇對應拒止並予驅離。

海巡今日下午2時偵獲中國海警船於金門東方及西南方水域外，分兩處集結，中國海警「14606」、「14508」、「14605」及「14609」等4艘船隨後於2時50分採「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼西南方及料羅東南方航入金門限制水域，意圖分散我方監控能量。

海巡署預置4艘巡防艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域秩序，要求立即轉向，在海巡全力應對阻止下，中國海警船編隊最終於下午4時53分轉向航出金門限制水域。

海巡署強調，從中國海警船航行態樣分析，顯而易見是「常態化騷擾」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。海巡署將秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警的不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

