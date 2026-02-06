中國海警兩艘艦艇侵入東沙限制水域 海巡署超前部署雙艦強勢攔截驅離

海巡署「宜蘭艦」及「花蓮艦」應對擅闖東沙水域中國海警「3501」及「3107」。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 海巡署東南沙分署今（6）日清晨偵獲中國海警「3501」及「3107」兩艘艦艇進入我國東沙島限制水域，海巡署立即調派「宜蘭艦」及「花蓮艦」超前預置部署，全程監控並強勢驅離。經海巡艦艇一對一近迫攔截、持續施壓廣播警告，兩艘中國海警船於中午12時10分離開限制水域。

根據海巡署說明，今日凌晨3時28分，東南沙分署雷達偵獲中國海警「3501」及「3107」位於東沙島限制水域外，依航向研判可能航入我方限制水域，海巡署隨即調派「宜蘭艦」及「花蓮艦」超前部署並全程監控。

凌晨4時3分，兩艘海警船正式航入東沙限制水域，海巡「宜蘭艦」及「花蓮艦」立即採取一對一近迫對應，並以中、英文向海警船廣播，嚴正告知其行為已嚴重影響我國海域秩序，要求立即轉向駛離。在海巡艦艇堅定攔截對應及持續施壓下，兩艘中國海警船最終於同日12時10分航離東沙限制水域。

海巡署表示，115年度迄今已在東沙限制水域驅離中國海警船計2船3航次，對中國海警船破壞區域現狀的非法行徑予以嚴正譴責。海巡署強調，此類惡意侵擾已嚴重破壞印太地區和平穩定，將持續與國際友邦共築「印太和平鎖鏈」，共同抵禦灰色地帶威脅。

海巡署重申，我國有捍衛主權的決心，更有維持和平的實力，將採取一切必要手段，堅定捍衛國家主權與海域安全。

本案先由海委會主委管碧玲在臉書發文，針對中國海警船侵擾東沙限制水域事件，點名質疑民眾黨不分區立委李貞秀：「東方初白，李貞秀女士的國家，又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們，事實上，昨日海巡一夜未眠！真的站上質詢台，她要如何面對這個問題？」，質疑李貞秀未來在立法院質詢時，如何回應此類灰色地帶威脅。

