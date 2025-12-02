中國海警凌晨闖釣魚台！搭機關砲逼近日漁船 深夜對峙3小時

即時中心／温芸萱報導

日本首相高市早苗拋出「台灣有事論」後，北京強硬回擊。中國不只軍演，今（2）日凌晨更派出兩艘搭載機關砲的海警船闖入釣魚台周邊日本領海，一度逼近日本漁船，引發海上對峙。日本海保表示，日方巡邏船立即廣播要求離開，並採取機動阻隔，兩艘海警船最後在清晨5點10分前後駛離。

日本首相高市早苗近期因在國會「台灣有事即日本有事」的言論，引發北京強烈反彈，中日關係再度急凍。中國接連祭出軍事、外貿、旅遊多線施壓，意圖對高市政府形成輿論與政策壓力。在軍事方面，中方不僅宣布在周邊海域展開軍演，今（2）日凌晨更發生海上對峙事件。

日本第11管區海上保安本部指出，凌晨2點25分，兩艘中國海警船闖入釣魚台（尖閣諸島）周邊日本領海，並試圖靠近正在作業的一艘日本漁船。日方巡邏船立刻廣播驅離，並以船身機動阻隔，雙方一度對峙超過兩小時。清晨5點10分前後，中國海警船才陸續退出領海。

日方透露，這兩艘海警船均搭載機關砲，對漁民與海上巡邏單位構成威脅，相關單位已向中央政府回報。

