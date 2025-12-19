中國海警又擾金門 海巡艇「船艏壓迫」拒止縮短侵擾時間

18日下午中國海警船編隊跨越金門限制水域線深入禁止水域，海巡巡防艇採取「船艏壓迫」模式近迫拒止。 圖：翻攝海巡署官網（cga.gov.tw）

[Newtalk新聞] 海巡署金馬澎分署今（19）日通報，18日下午中國海警船編隊挑釁升級，4艘船隻不僅跨越金門限制水域線，還深入我國禁止水域，嚴重破壞區域和平穩定。我方巡防艇採取「船艏壓迫」模式近迫拒止，並以中英文廣播強勢驅離，成功迫使對方於下午4時許轉向駛離，侵擾時間明顯縮短。

根據海巡署指出，第十二巡防區18日中午12時許偵獲中國海警船於大帽山南方水域外集結，即調派巡防艇於金門南方水域部署警戒。下午2時52分，中國海警「14605」、「14515」、「14606」及「14609」等4艘船隻採一路縱隊方式，由翟山南方航入金門限制水域，並持續深入禁止水域。我方巡防艇立即趨前應對，採取「船艏壓迫」模式近迫其船艏，拒止繼續前進，同時透過中、英文無線電廣播強勢要求離開。在海巡署強力拒止下，4艘中國海警船於下午4時17分轉向航出金門限制水域，全程經我方監控蒐證。

中國海警船自2024年2月金門快艇翻覆事件後，開始在金廈海域進行所謂「常態化執法巡查」，頻繁編隊侵入金門限制/禁止水域。其編隊模式主要分為兩類：

※ 一路縱隊：4艘船採單列縱隊方式，從單一或特定方向（如翟山南方、大帽山西南方、料羅東南方等）進入，航行路線較集中、單向。這是較早期的常見模式，例如2025年8月24日、11月13日、6月20日等事件，多記載為「一路縱隊」向東或向西航行。這次（2025年12月18日）事件即屬此類，由翟山南方以一路縱隊航入禁止水域。

※ 兩兩一組（或兩兩分組、多點分進、東西分進）：4艘船分成兩組（每組2艘），從金門東、西兩側（如烈嶼南方與料羅西南方、沙溪堡與料羅南方）同時或分進進入，測試我方多點應對能力，後續可能合併成縱隊。這是後期常見變化，例如2025年12月11日、11月27日、5月16日、9月15-17日等事件，多見「兩兩一組」或「東西分進」描述，意圖擴大侵擾範圍並挑戰我方部署極限。

這些模式並非固定，常有混合或變化（如先分組後合併縱隊），目的是間歇性測試海巡署的全天候監偵與反應能力。

此外，根據海巡署通報，這次中國海警船於下午2時52分進入金門限制水域，下午4時17分轉向航出，約1小時25分（85分鐘），明顯短於過往常見的約2小時。原因可能在我方快速採取「船艏壓迫」近迫拒止，加上強勢廣播與造浪，迫使對方較早轉向，顯示海巡署應對強度提升，成功縮短侵擾持續時間。

