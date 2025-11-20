中國海警單日兩度侵入金門水域 海巡強勢併航驅離

中國海警船20日上、下午兩度侵入金門限制水域，海巡署調派巡防艇近迫併航監控，並以中、英文無線電廣播強勢驅離。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 中國海警船今（20）日分別於上午及下午兩度侵入金門限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區全時掌控，調派巡防艇近迫併航監控，並以中、英文無線電廣播強勢要求對方轉向航離，成功將4艘中國海警船驅離我國水域。

今日上午8時許，第十二巡防區偵獲關閉AIS中國海警船，顯有侵擾意圖，立即調動巡防艇前推部署。9時許，中國海警「14515」、「14603」、「14605」及「14527」等4艘船兩兩一組，分別自烈嶼西南方及料羅東南方航入我國水域，並以縱隊方式航行，海巡署4艘巡防艇航前近迫，採取併行監控，阻擋中國海警船深入，直至其離開我國水域。

下午15時，中國海警再度侵擾，海巡署巡防艇秉持不迴避、不退讓原則，堅守我國水域，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於17時航出金門限制水域。

海巡署指出，本月13日中國海警船曾以「一路縱隊」模式侵擾金門海域後，今日轉換為「東西分進」模式，企圖測試我方在不同情境下之應對能力。海巡署強調，中國海警10月份未有侵擾金門水域狀況，在中日情勢升溫之際，中國海警亦於本月三度密集侵擾金門水域。

面對中國海警的威脅，海巡署強調無論日夜或天候海象狀況，均維持全天候高強度監偵、反應及部署能量，以應對中國海警船。此外，鑑於近期中日兩國情勢，海巡署持續密注海面目標動態，遇有違常徵候時於第一時間妥慎應處。

