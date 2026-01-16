中國海警惡意侵擾東沙海域 海巡嚴正譴責派艦強勢驅離

海巡署東南沙分署14日0514時偵獲中國海警「3501」位於我國東沙島限制水域外，依其航向研判，可能航入我國限制水域，海巡署立即調派「雲林艦」及「高雄艦」，以二對一方式，全程監控強勢驅離。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 海巡署東南沙分署14日0514時偵獲中國海警「3501」位於我國東沙島限制水域外，依其航向研判，可能航入我國限制水域，海巡署立即調派「雲林艦」及「高雄艦」，以二對一方式，全程監控強勢驅離。

14日0810時海警「3501」航入東沙限制水域，海巡「雲林艦」及「高雄艦」全程近迫對應，並以中、英文向海警船廣播，嚴正告知其行為已嚴重影響我國海域秩序，要求轉向駛離。在海巡艦堅定攔截對應、持續施壓，15日1910時海警船「3501」於東沙島西方28浬航離我國限制水域。

海巡署指出，中國海警船惡意侵擾東沙水域，不排除藉由改變侵擾頻率的方式，測試我方對於東沙海域全天候的監偵與應對能力。海巡署強調，我方有捍衛主權的決心，更有維持和平的實力，針對海警船的灰色地帶襲擾，海巡署予以嚴正讉責，呼籲中國應立即停止一切侵擾行為，海巡署將採取一切必要的手段，堅定捍衛國家主權，守護海域安全。

