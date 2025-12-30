中國海警扼喉海報「威脅攔截長榮火箭炮貨輪」海巡署：嚴密監控

大陸中心／倪譽瑋報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日起無預警宣布實施「正義使命－2025」圍台軍演。如今中國官媒與海警也加入威脅行列，《環球時報》與中國海警共同發出「扼喉」宣傳海報，海報意象為海警攔截裝有火箭炮的長榮貨輪，官媒聲稱，過去台灣曾以民用貨輪運輸軍備，海報設計「背後有其深意」。台灣海巡署則強調，會以嚴密監控確保台灣周遭船舶能安全通行。

官媒《環球時報》報導指出，發布扼喉海報的用意，是展現中國海警管控關鍵海域，查扣危險目標的能力。在「扼喉」海報中，海警出動艦艇編隊以及直升機，對台灣周邊關鍵航路實施立體封控，其中在東部，海警艦船對載有海馬斯火箭炮的「台灣長榮貨輪」實施攔截，執法員則從直升機上以索降的形式登船實施查證和查扣。

《環球時報》表示，台灣當局就曾用民用貨輪運輸採購美製M1A2T坦克，無論是軍事演習還是執法巡查行動中，將貨輪作為反制的對象背後有其深意。報導補充，解放軍東部戰區12月29日發佈軍事演習主題海報《正義之盾 破限除妄》中，也出現了貨輪裝載海馬斯火箭炮的場景。

稍早海巡署表示，中共宣布實施聯合軍演後，海巡署第一時間就偵獲14艘海警船侵擾台灣及馬祖、金門烏坵、東沙等外離島限制水域，已調派艦艇前往應對。海巡署強調，在嚴密監控下，所有航行台灣周邊的國內外船舶均能安全通行，無受到騷擾或威脅。

