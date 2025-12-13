中國海警發動攻擊了！造成「這國家」3人受傷 兩艘漁船嚴重毀損

即時中心／高睿鴻報導

中國近年頻頻動用武力，騷擾眾多周邊國家，試圖擴大疆域範圍、取得更多戰略要地等；除了對台灣發出武統恐嚇，更與東南亞國家多次在南海發生衝突。外媒「路透社」今（13）更報導，中國海警傳出對菲律賓漁民動手，造成3人受傷、兩艘漁船遭嚴重破壞。

菲律賓海巡署表示，昨（12）天有將近20幾艘菲律賓漁船，於「仙賓暗沙」（Sabina Shoal）區域遭遇中國海警船；後者見狀，竟用水砲攻擊、阻擋菲國船隻。該聲明甚至指出，有艘小型中國海警船，竟還割斷數艘菲律賓漁船的錨鏈，嚴重危害船員安全。代表馬尼拉的海巡署怒嗆中國海警，要求後者遵守國際行為準則，將海上生命安全置於執法之上，避免以執法為名，危及無辜漁民的生命。

另，中國駐馬尼拉大使館尚未回應置評請求。不過中國海警則於昨日證實，已驅離多艘菲律賓船隻、並採取「管控措施」。對此，菲律賓海巡署發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）點出，中國海警的說法，等同承認了這樣的錯誤行為，並怒斥中方對菲律賓漁民實施罪惡行為。

更離譜的是，菲律賓海巡署派往「仙賓暗沙」，以救援受傷漁民的船隻，也屢次遭到阻擋。所幸，該單位仍發聲明指，雖然受到非法干擾，但救援船隻仍於今天上午，抵達漁民所在位置，並為傷者提供緊急醫療救助、必需物資。

據悉，「仙賓暗沙」位於菲律賓專屬經濟區內；然而，中國始終聲稱，對於幾乎整片南海擁有主權，報導指出，原因之一可能是，這條水道每年承載超過3兆美元貿易額。中國聲稱擁有主權的區域，大面積與汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南等國的專屬經濟區接壤。

雖然2016年，國際仲裁法庭早已裁定，北京提出的廣闊主權訴求，在國際法上根本沒有依據，但中國拒絕接受這項裁決。

