中國海警發布恫嚇海報 驚見這家台灣海運貨輪

中國解放軍東部戰區過去兩日在台灣周遭發動大規模軍演的同時，中國海警也聲稱在附近海域展開綜合巡查行動。中國海警局昨日（12/30）發布恫嚇海報，強調在台灣附近查扣船隻的能力，而海報中清楚標示出一艘台灣大型海運貨輪。

就在東部戰區首次針對「外部勢力」在台灣周遭舉行大規模軍演時，中國海警局發布一份題為「扼喉」的海報。海報呈現台灣地圖，並在周遭海域畫上數艘貨輪，其中一艘貨輪為台灣長榮海運，船身上標誌著「EVERGREEN」，貨輪上則疑似為美對台軍售項目之一的海馬士多管火箭系統（HIMARS）。

中國海警局公布恫嚇台灣海報，上面有一艘疑似載運海馬士火箭系統的長榮海運貨輪。翻攝新浪網

中國官方喉舌《環球時報》報導指出，在該海報上，中國海警船「對載有海馬斯火箭炮的台『長榮』貨輪實施攔截，中國海警執法員從直升機上以索降的形式登船實施查證和查扣」。

中國軍事科學院研究員王文娟向《環時》表示，如果台灣利用民用船隻運輸武器裝備，「可將承擔軍火運輸任務的貨輪視同軍事目標，中國海警可實施攔截查扣、臨檢拿捕，甚至武力手段」。

中國軍事評論員宋忠平則說，中國解放軍和海軍無論在戰時或平時，均可查扣可能運送軍事物資的民船，還說不光是針對海馬斯火箭系統，也應針對其他各類軍事裝備。

HIMARS是一種高度機動的火砲系統，射程約為 300 公里，足以打擊中國南部沿海目標。一名不具名台灣安全部門資深官員向路透社指出，北京很可能利用這次軍演，演練如何打擊海馬士多管火箭系統。

我國國防部11月表示，我向美軍採購的29套海馬士火箭系統，首批11套已抵台並成軍進入戰鬥序列。第2批18套系統原本規劃於民國116年交運，將提前在115年第4季完成。

