中國海警盯上台灣貨輪？官媒軍演海報放話登船攔截

[Newtalk新聞] 中國解放軍東部戰區29日宣布代號「正義使命-2025」環台軍演，大批中國海警船開始對台灣周邊水域、馬祖、金門烏坵及東沙等離島限制水域侵擾。中國官媒環球時報今日放上一張宣傳海報，一艘長榮貨輪被放上，海警與中國官媒聯手威嚇，揚言登船查扣。

海巡署昨日表示，中國海警船隻從一開始的4艘增至14艘，分別位於新竹、馬祖、金門、烏坵以及東沙外離島附近，海巡署同樣派出14艘船艦待命，採1對1的方式監控並與中國海警船對峙。

中國官媒環球時報今日發出一張海報，海報放上了台灣航運龍頭長榮的貨輪，貨輪上還有坦克等武器；海報打上「扼喉」大字，並附上手銬，再度對台灣展開威嚇。

環球時報敘述海報中場景，中國海警針對台灣周邊關鍵航路實施封控，在台灣東部，中國海警艦船對載有海馬斯火箭炮的長榮貨輪實施攔截，中國海警執法員則從直升機上以索降的形式登船實施查證和查扣。

環球時報還拿出一張衛星影像圖指控在2024年11月和2025年7月，台灣兩度採用了台灣長榮海運公司的EVER MILD貨輪和台灣陽明海運集團的YM eternity貨輪運輸美製坦克，指台灣意圖隱藏船體上塗刷的EVERGREEN資訊，不正當用民用船運輸武器裝備。

中國海警今日持續在台灣周遭海域侵擾，是否會出現海報中強行登船查扣的情況尚待觀察。不過，報導引述中國軍事科學院研究員王文娟說法恐嚇，嗆聲若台灣民用船運輸武器裝備，將把貨輪視同軍事目標，海警可實施攔截查扣、臨檢拿捕，甚至武力手段。

