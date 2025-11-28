中國海警稱常態巡查金門海域 海巡署：常態騷擾

（中央社記者吳玟嶸金門28日電）中國海警船今天現蹤金門海域，海巡巡防艇併航監控。海巡署指出，分析中國海警船航行態樣已成常態騷擾，絕非執法巡查，海巡遇況立即監控驅離，並公布執法畫面破除不實訊息。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，中國海警今天在機關網頁表示「福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查」，因與事實不符，海巡署予以嚴正駁斥。

金馬澎分署表示，今天上午8時許，第十二巡防區偵獲中國海警船出現在金門周邊海域，立即調動巡防艇前推部署。

金馬澎分署指出，上午8時50分，中國海警「14603」、「14605」、「14515」及「14529」等4艘船兩兩一組，分別自料羅東方及烈嶼西南方航入金門水域，並以縱隊方式航行，海巡署4艘巡防艇航前近迫，採取併行監控，阻擋中國海警船深入金門水域，並透過中、英文無線電廣播要求海警船轉向航離。中國海警船在巡防艇併航監控下，於10時50分航出金門限制水域。

海巡署表示，中國利用海警船假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線，從其航行態樣分析，已成為「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域和平與穩定。海巡署秉持堅定執法立場，嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。（編輯：黃世雅）1141128