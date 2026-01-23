中國海警稱緊急救援13名菲律賓落水船員

（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中國海警今天在其微信公眾號發布通報與照片稱，緊急救援在黃岩島附近傾覆貨輪上的13名菲律賓籍船員，搜救工作仍在進行中。

中國海警今天發布，23日凌晨1時34分，中國海警接海南省三沙市海上搜救中心通報，一艘外籍貨輪在中菲有主權爭議的黃岩島（又稱民主礁）西北55海里（約101公里）處傾覆，船上共有21名菲律賓籍船員。

通報稱，事發後，中國海警立即派遣2艘海警艦赴失事海域展開搜救。

截至23日上午10時52分，已有13人獲救，相關救援工作還在持續進行。（編輯：陳鎧妤）1150123