中國海警網指金門海域常態執法巡查 海巡駁斥：堅持要求航離

今（28）日8時許，第十二（金門）巡防區偵獲中國海警船出現在金門周邊海域，立即調動巡防艇前推部署；8時50分，中國海警「14603」、「14605」、「14515」及「14529」等4艘船兩兩一組，分別自料羅東方及烈嶼西南方航入我國水域，並以縱隊方式航行，海巡署4艘巡防艇航前近迫，採取併行監控，阻擋中國海警船深入我國水域，並透過中、英文無線電廣播，堅定要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於10時50分航出金門限制水域。

海巡署表示，中國利用海警船假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線，從其航行態樣分析，已成為「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。海巡署秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警的不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

