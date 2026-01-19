中國海警編隊闖金門限制水域 海巡不畏強風巨浪強勢驅離

海巡署通報，中國海警船於金門周邊海域編隊集結，立即啟動應變機制，調派巡防艇頂著惡劣海況前推部署，成功將4艘中國海警船全數驅離我國限制水域。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 受強烈東北季風影響，金門海域今（19）日風力達6至7級、陣風9級，浪高3公尺，海象惡劣。海洋委員會海巡署金馬澎分署第十二巡防區下午偵獲中國海警船於金門周邊海域編隊集結，立即啟動應變機制，調派巡防艇頂著惡劣海況前推部署，成功將4艘中國海警船全數驅離我國限制水域。

據海巡署金馬澎分署發布新聞稿指出，今天下午14時許，第十二巡防區偵獲中國海警船於金門南方水域外分兩處集結，海巡署隨即調派巡防艇前推至限制水域預置部署。14時50分，中國海警「14605」、「14529」、「14603」及「14533」等4艘船，採兩兩一組模式，分別自料羅東方及烈嶼南方闖入金門限制水域，並相向航行。

海巡艇立即趨前採取「一對一」併航監控，阻止海警船持續深入我方水域，期間透過中、英文無線電廣播，嚴正要求海警船轉向駛離。在海巡同仁不畏驚濤駭浪的嚴密應對下，海警船編隊最終於16時52分轉向，全數航出我國限制水域。

金馬澎分署表示，中國海警在海象極差之際執意進行編隊侵擾，屬不專業且不理性之行為，罔顧航行安全，造成過往船舶極大航行風險。海巡署重申，守護我禁止限制水域、維護國家主權，是海巡的責任與使命。不論天候海象或任何情勢變遷，海巡均全天候維持高強度監偵、反應及部署，一旦發現中國海警有侵擾行為，將立即趨前對應、監控驅離，秉持堅定的執法立場，以捍衛國家主權、確保國家安全。

