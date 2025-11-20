中國海警船今兩度跨域襲擾 金門海巡艦艇強勢驅離

cnews204251120a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

雖然中日兩國情勢持續緊張，中國海警船仍在我國周邊海域活動不斷。海巡署表示，繼11月13日中國海警船，以「一路縱隊」模式侵擾金門海域後，今（20）日中國海警船，再度編隊，分別於上午及下午2度襲擾，並轉換為「東西分進」模式，企圖測試我方在不同情境下的應對能力。海巡署4艘巡防艇，航前近迫，採取併行監控，阻擋中國海警船深入，直至離開我國水域。

海巡署表示，今天上午8時許，金馬澎分署第十二巡防區，偵獲關閉AIS的中國海警船，顯有侵擾意圖。立即調動巡防艇前推部署，約上午9時，中國海警「14515」、「14603」、「14605」及「14527」等4艘船兩兩一組，分別自烈嶼西南方及料羅東南方航入我國水域，並以縱隊方式航行。海巡署4艘巡防艇航前近迫，採取併行監控，阻擋中國海警船深入，直至離開我國水域。

海巡署指出，今天下午3時左右，中國海警再度侵擾我國水域。海巡署巡防艇秉持不迴避、不退讓原則，堅守我國水域，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在巡防艇併航監控下，約於下午5時，航出金門限制水域。

海巡署強調，中國海警船，10月份未有侵擾金門水域狀況，在中日情勢升溫之際，中國海警亦於11月3度密集侵擾金門水域。面對中國海警的威脅，金馬澎分署及第十二巡防區，無論日夜或天候海象狀況，均維持全天候高強度監偵、反應及部署能量，以應對中國海警船。此外，鑑於近期中日兩國情勢，海巡署持續密注海面目標動態，遇有違常徵候時，也會於第一時間妥慎應變。

照片來源：海巡署提供

